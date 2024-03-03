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общество

Каток в Центральном Парке Новосибирска прекратил свою работу

Фото: freepik

В Новосибирске прекратил работу главный каток в Центральном парке.

Как сообщается в группе “Спортивный Новосибирск” в социальной сети “ВКонтакте”, с сегодняшнего дня закрылся каток в Центральном парке Новосибирска. Известно, что он открылся 6 декабря прошлого года и принимал посетителей почти три месяца.

Сейчас постепенно начинают прекращать свою работу почти все катки города, так как на улице становится достаточно тепло, а столбики термометров показывают плюсовую температуру.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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