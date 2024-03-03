Власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области

С 1 марта в Новосибирской области запретили выезд на лед на машинах.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что с 1 марта на территории Новосибирской области запретили выезд на лед на любом транспорте. Это связано с тем, что в некоторых местах из-за потепления структура льда активно меняется — он становится хрупким и не может выдержать большую нагрузку.

Однако ограничение не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске выросло количество жалоб на шум в подвалах жилых домов.