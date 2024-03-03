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Авто общество

На Байкале семья из Новосибирска провалилась на машине под лед

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Под лед на машине провалилась семья из Новосибирска.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, туристы из Новосибирска провалились на автомобиле в ледовую трещину на Байкале. В этот момент в салоне машины находилось три человека и 10-летняя девочка.

«Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Люди выбрались из автомобиля самостоятельно», – уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели эвакуировали двух женщин и ребенка на берег и помогли водителю вытащить машину.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области.

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Валерия Митрохина
Журналист

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