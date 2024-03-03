На Байкале семья из Новосибирска провалилась на машине под лед

Под лед на машине провалилась семья из Новосибирска.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, туристы из Новосибирска провалились на автомобиле в ледовую трещину на Байкале. В этот момент в салоне машины находилось три человека и 10-летняя девочка.

«Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Люди выбрались из автомобиля самостоятельно», – уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели эвакуировали двух женщин и ребенка на берег и помогли водителю вытащить машину.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области.