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общество

На капремонт энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 СГК потратит почти 300 млн рублей

Фото: пресс-служба СГК

СГК потратит почти 300 миллионов рублей на ремонт энергоблока ТЭЦ-5 Новосибирска.

По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании, в ремонт второго энергоблока ТЭЦ-5 в Новосибирске будет вложено 291 миллиона рублей.

Также помимо капремонта энергоблока №2 планируют заменить изношенные детали и конвективный пароперегреватель. Еще в перечень работ входит замена почти четырёх тысяч трубок конденсатора, ремонт газоходов и воздуховодов котла.

Работы пройдут с апреля по июль 2024 года.

Напомним, что СГК планирует потратить на спецтехнику для Новосибирска 200 миллионов рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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