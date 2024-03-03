Названа категория людей, которым секс необходим больше остальных

Специалисты Массачусетского университета провели исследование, которое показало, что некоторым людям секс особенно необходим.

Они обнаружили, что люди, которым не хватает уверенности в себе, энергии и раскрепощенности, чаще остаются без полноценной интимной жизни.

Психолог и сексолог Олег Шевченко в разговоре с МК подтверждает, что регулярные сексуальные отношения способствуют повышению самооценки и успехам как в личной, так и в профессиональной жизни.

Исследование показало, что среди людей, которым не хватает этих качеств, особенно много тех, кто ведет скромный образ жизни. Это объясняется тем, что заводить сексуальные связи легче для активных и уверенных в себе людей. Отсутствие полноценной интимной жизни только усугубляет стеснительность и скованность.

Однако исследование также показало, что те, кто преодолевает свои комплексы и начинает активную сексуальную жизнь, становятся намного более благополучными в психологическом плане, независимо от возраста.

Напомним, ученые из Канады обнаружили причину ускоренного старения кожи.