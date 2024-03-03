Новосибирский школьник завоевал золото математической олимпиады в Румынии

Школьник из Новосибирска завоевал первое место на олимпиаде по математике.

В этом году российские ученики приняли участие в математической олимпиаде XIV Romanian Master of Mathematics, которая ежегодно проходит в Румынии. В 2024 году школьники приняли участие дистанционно, воспользовавшись платформой Образовательного центра «Сириус».

Среди победителей оказался Ратибор Коптилин, воспитанник Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Напомним, что в Новосибирске школьники устроили драку прямо на глазах прохожих.