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общество

Новосибирский школьник завоевал золото математической олимпиады в Румынии

Фото: Минпросвещения РФ

Школьник из Новосибирска завоевал первое место на олимпиаде по математике.

В этом году российские ученики приняли участие в математической олимпиаде XIV Romanian Master of Mathematics, которая ежегодно проходит в Румынии. В 2024 году школьники приняли участие дистанционно, воспользовавшись платформой Образовательного центра «Сириус».

Среди победителей оказался Ратибор Коптилин, воспитанник Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета.

Напомним, что в Новосибирске школьники устроили драку прямо на глазах прохожих.

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Валерия Митрохина
Журналист

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