Новосибирскую УК «Изумрудный город» оштрафовали из-за опасных лифтов

Управляющая компания в Новосибирске заплатит 150 тысяч рублей штрафа из-за нарушений в работе лифтов.

В Новосибирске управляющая компания «Изумрудный город» была оштрафована в связи с нарушениями в работе лифтов. Сумма штрафа составляет 150 тысяч рублей.

Оштрафовать компанию потребовалось после обращения в суд соответствующего искового заявления управлением Ростехнадзора. После проведения проверки специалисты предоставили материалы, в которых было отмечено несоблюдение компанией требований безопасности при эксплуатации лифтов. Оказалось, что управляющая компания не предоставила средства для безопасной эвакуации из остановившихся кабин лифтов. В случае отключения электричества, жильцы не могут связаться с диспетчером.

Кроме того, выяснилось, что тяговые канаты лифта изношены сверх допустимых норм, а люфт верхних башмаков противовеса в направляющих превышает установленное значение. Также не было проведено необходимое техническое обслуживание оборудования.

Напомним, ранее в Новосибирске прошло второе заседание по делу лжегазовиков.