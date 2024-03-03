Певица Instasamka объяснила отмену своего концерта в Новосибирске

Певица Instasamka отменила свои предстоящие концерты в Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени.

Артистка объявила об отмене своего концерта, запланированного на 31 марта в заведении Blablabar.

В своем Телеграм-канале певица, известная под настоящим именем Дарья Зотеева, объяснила причину отмены концертов. Она заявила, что не удовлетворена форматом своих сольных выступлений и хочет предложить зрителям что-то новое и уникальное. Instasamka сообщила, что готовит для поклонников специальное шоу, которое они смогут увидеть в начале 2025 года.

Кроме того, в начале марта стало известно, что исполнительница не сможет выступить и в других городах — Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

Ровно год назад многие жители Сибири были разочарованы отменой тура. Они были заверены, что их билеты будут действительными в 2024 году. Однако на этот раз они не смогут воспользоваться ими. Организаторы обещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Напомним, ранее на новосибирского блогера написали донос из-за попытки закрыть бар «Элтон».