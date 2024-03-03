«Побежала за билетами»: в Новосибирске следователи выясняют обстоятельства гибели девочки

Трагически закончилась попытка перебежать железнодорожные пути в Первомайском районе Новосибирска: 15-летняя девочка погибла от удара поезда.

Днём 2 марта две девочки-подростка пришли на станцию Матвеевка, чтобы уехать. До отправления электрички оставалось несколько минут. И одна из подружек решила сократить путь, чтобы успеть купить билеты, однако в это время как раз подъехал поезд.

Девочку отнесли в машину скорой помощи, где ребёнок скончался. На место прибыли следователи Восточного МСУТ СКР, которые начали проверку.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)»,

- рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Данная проверка также находится на контроле и у прокуроров. Подружка погибшей также будет допрошена в ходе проверки.