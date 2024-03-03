Потепление до плюсовых температур ожидается в Новосибирской области

В НСО возможна минусовая температура в ближайшие дни.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова рассказала РБК Новосибирск, что в Новосибирской области в первой половине декады ожидаются колебания температур воздуха от -11 градусов до -20 градусов в ночные часы.

«9 и 10 марта прогнозируется похолодание, которое перейдет и на вторую декаду. Устойчивое тепло ожидаем только в третьей декаде», — отметила Наталья Кичанова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области.