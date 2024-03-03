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общество

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году

Фото: социальные сети

Подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в этом году президент РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году.

Уточняется, что сборы коснутся и освобожденных от военной службы или получивших отсрочку граждан.

В ближайшее время региональным властям, в том числе и Новосибирской области, поручено обеспечить связанные с проведением сборов мероприятия.

Напомним, что под Новосибирском блогер обратился к Путину из-за строительства школ и детсада в Краснообске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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