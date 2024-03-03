Школьник из Новосибирска победил на международной олимпиаде по математике

Новосибирский школьник одержал победу на международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Ратибор Коптилин, ученик специализированного учебно-научного центра НГУ, получил золотую медаль за свои выдающиеся достижения. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Министерства просвещения РФ. Кроме того, еще трое российских школьников смогли завоевать медали на этой престижной олимпиаде.

Ратибор набрал 34 балла на соревновании. Лучшим результатом среди российских участников оказался Иван Часовских из Химок, набравший 40 баллов. За Ратибором следуют Церен Французов из Санкт-Петербурга с результатом 34 балла и Михаил Югов из Санкт-Петербурга, который набрал 33 балла.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте и собирает самых талантливых математиков со всего мира. Победа Ратибора и других российских участников подтверждает высокий уровень образования в России и талант молодых математиков страны.

Напомним, ранее новосибирский певец Митя Фомин рассказал о буллинге в школе.