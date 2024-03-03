В Новосибирске пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных

Пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных на предприятии.

Защитники активно распространяли информацию через СМИ о том, что примерно сотню собак хотят убить на промышленной территории в Кировском районе Новосибирска.

Однако на предприятии пояснили, что на территории завода скопилось большое количество беспризорных животных и они старались пережить холодную зиму на площадке.

Сейчас организация вывезет всех отловленных беспризорных животных с территории завода на вакцинацию, после этого их вернут.

Напомним, что в Новосибирской области за прошлый год собаки и кошки покусали 6586 человек.