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общество

В Новосибирске пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных

Фото: freepik

Пивоваренная компания опровергла массовый отстрел животных на предприятии.

Защитники активно распространяли информацию через СМИ о том, что примерно сотню собак хотят убить на промышленной территории в Кировском районе Новосибирска.

Однако на предприятии пояснили, что на территории завода скопилось большое количество беспризорных животных и они старались пережить холодную зиму на площадке.

Сейчас организация вывезет всех отловленных беспризорных животных с территории завода на вакцинацию, после этого их вернут.

Напомним, что в Новосибирской области за прошлый год собаки и кошки покусали 6586 человек.

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Валерия Митрохина
Журналист

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