В Новосибирске полицейские ищут подравшихся на видео школьников

Полицейские ищут подростков, которые устроили драку среди белого дня в Новосибирске, но заявлений от пострадавших не поступало.

2 марта в Телеграм-канале «Новосибирский паблик» появилось видео, на кадрах которого неподалёку от ТЦ «Искра» в Ленинском районе дерутся два подростка. Один из них отчаянно лупит оппонента, после этого мальчик падает на снег.

В конце короткого ролика взрослый мужчина подошёл к школьникам, чтобы их разнять. Но чем кончилось дело – неизвестно. В ГУ МВД России по Новосибирской области сейчас тоже устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Заявлений и сообщений по данному факту в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке, — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего».

Возможно, кадры были постановочные – это также предстоит установить полицейским. Раскрыть подробности происшествия могут очевидцы.