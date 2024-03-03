В Новосибирске резко вырос спрос на «красивые» телефонные номера

В Новосибирске наблюдается увеличение спроса на «красивые» телефонные номера.

По данным РБК-Новосибирск, статистика продаж показывает рост объема на 84% за год. Такую тенденцию подтверждают и в пресс-службе МегаФона, отмечая, что спрос на такие номера остается на уровне 2023 года.

Новосибирцы занимают лидирующие позиции среди регионов России по количеству любителей запоминающихся и красивых номеров. Особенно активно покупают такие номера жители в возрасте от 30 до 40 лет. В основном спрос приходится на пользователей устройств Apple и флагманских моделей Android.

Эксперты связывают рост популярности этой услуги с необходимостью построения личного бренда в интернете. Люди все чаще осознают значение имиджа и стремятся выделиться среди остальных, начиная с выбора красивого телефонного номера. Стоимость таких номеров варьируется от 250 рублей до 26 тысяч.

Напомним, за 135 миллионов продают квартиру в Новосибирске.