За 135 миллионов продают квартиру в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу самые дорогие квартиры.

РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ЦИАН сообщили, что в центре Новосибирска продают квартиру стоимостью 135 млн рублей — она состоит из 5 комнат и находится на Красном проспекте.

Также выставили на продажу 7-комнатную квартиру на улице Романова, за которую просят 79 миллионов рублей, 3-комнатную квартиру на Урицкого за 63 миллиона рублей, 2-комнатную квартиру на улице Кирова за 67 миллионов рублей и 4-комнатную квартиру на Чаплыгина – 62,43 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стала известна самая дорогая квартира на левом берегу Новосибирска.