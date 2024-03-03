В Новосибирске у матери забрали ребёнка, брошенного в квартире на двое суток

Стала известна судьба восьмилетнего ребёнка, которого мать оставила одного в квартире в Новосибирске.

В Новосибирске ребенка, которого его мать оставила на двое суток в запертой квартире без еды, забрали и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По данному инциденту следователи проводят проверку. Установлено, что 29 февраля матери оставила ребенка без присмотра и пищи в одной из квартир на улице Сиреневая в Советском районе Новосибирска.

«В настоящее время ребенок находится в центре временного содержания несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Следователи сейчас выясняют, в каких условиях мать воспитывала ребенка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что проверку также проводит прокуратура Новосибирской области. Она даст оценку работе органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних.

Напомним, сегодня Сиб.фм узнал подробности из жизни брошенного ребёнка.