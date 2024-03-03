Закрытого на два дня в квартире ребёнка поместили в новосибирский центр

Правоохранительные органы продолжают разбираться с 30-летней матерью с улицы Сиреневой в Новосибирске: женщина закрыла 8-летнего сына, который 2 суток сидел без еды.

Вопиющий случай произошёл в многоквартирном доме на улице Сиреневой в Советском районе. 30-летняя женщина закрыла своего сына дома и ушла на 2 суток. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали спасателей.

«Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает, — рассказали в МАСС. — Ребёнку 2015 года рождения была оказана психологическая помощь до передачи его сотрудникам полиции»

К проверке присоединились не только инспекторы ПДН, но и прокуроры. В ближайшее время горе-мать допросят следователи.

«В ходе проверки было установлено, что 29.02.2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

– В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

8-летнего мальчика отдадут маме, только если убедятся, что он будет в безопасности. Женщине грозит административная ответственность.