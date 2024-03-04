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общество

Актера Михаила Ефремова могут отпустить по УДО из исправительной колонии

Фото: социальные сети

Ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова одобрила администрация исправительной колонии.

По данным ТАСС, председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил о том, что администрация исправительной колонии, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии опьянения.

Также напомним, что Михаил Ефремов обогатился на 50 миллионов рублей, находясь в тюрьме.

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Валерия Митрохина
Журналист

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