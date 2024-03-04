Бизнесмен из Новосибирска стал гостем шоу на ТНТ

Владелец тату салона из Новосибирска стал гостем шоу «Это нормально».

Как сообщает пресс-служба ТНТ, 4 марта в эфире на телеканале выйдет новый выпуск шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым. В шоу приглашенные гости совместно с ведущими обсуждают острые вопросы.

В новом эпизоде принял участие владелец тату салона, проката сноубордов и студии афрокос из Новосибирска Владимир Селютин.

«Ощущения просто фантастические! Большое спасибо, что пригласили на ТНТ в качестве игрока. Запомнилось абсолютно всё, и вряд ли когда-нибудь забудется», — прокомментировал свое участие бизнесмен.

Напомним, что новосибирский певец Шура устроил скандал в эфире шоу “Это нормально”.