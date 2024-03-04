Драма в пустой квартире: как спасли 8-летнего ребёнка, забытого матерью в Новосибирске

Сиб.фм узнал подробности спасения восьмилетнего мальчика, которого на двое суток оставила его мать в квартире без продовольствия.

Жители подъезда на улице Сиреневой стали свидетелями того, как раздетый ребенок оказался на балконе, просящий еды. Благодаря быстрой реакции соседей и спасателей удалось спасти мальчика из опасной ситуации.

Спасенный ребенок был сильно голоден — в квартире совсем не было еды, сообщила Сиб.фм старшая по подъезду Татьяна. Соседи отметили странности в поведении мальчика, предполагая отставание в его развитии из-за отсутствия посещения школы.

После инцидента собственник квартиры выселил мать мальчика. Для семьи, прибывшей из другого региона, предстоит столкнуться с административной ответственностью за пренебрежение.

Все ведомства ведут проверку по данному случаю, определяя дальнейшие шаги по защите интересов ребенка и наказанию взрослых.