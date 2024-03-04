Эксперты подсчитали, какой процент россиян получает кэшбек с покупок

Оказалось, что почти половина участников опроса получает такой бонус при любых покупках.

Аналитики банка Синар провели опрос среди россиян и выяснили, сколько из них получает кэшбек. Оказалось, что такой приятный бонус получают 44% респондентов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди популярных категорий покупок, за которые начисляется кешбэк, оказались товары на АЗС (так ответили 20,9% опрошенных), продовольственные товары (16,4%), походы в кафе и рестораны (15,7%), услуги такси (11,9%).

Реже всего кешбэк россияне получают за подписки на различные онлайн-сервисы (1,5% от опрошенных), образовательные продукты и книги (3%), при посещении салонов красоты и спа-центров (4,5%). При этом 47% респондентов рассказали, что у них всегда разные условия кешбэка, которые банки регулярно меняют.

Напомним, аналитики выяснили, что больше половины россиян активно занимаются спортом