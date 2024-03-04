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общество

Кемеровчанин получил 7 лет тюрьмы за смертельное избиение матери

Freepik, authors: ronstik

Оказалось, что мужчина избил родную мать за то, что она упрекала его в злоупотреблении спиртным.

В Кемерове суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, который избил собственную мать. Вскоре женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Кемеровской области.

По версии следствия, в ноябре 2023 года подсудимый, будучи пьяным, сильно избил свою мать за то, что она упрекала его в злоупотреблении спиртным. Женщину госпитализировали, однако, несмотря на все старания медиков, потерпевшая скончалась.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в Новосибирске девушка убила малолетнюю дочь.

#убийство #смерть #тюрьма #мать
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Дарья Бочкун
журналист

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