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общество проиcшествия

На 33% снизилось количество пожаров в Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС по НСО

В НСО снизилось количество пожаров на 33%.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в Новосибирской области за неделю с 26 февраля по 3 марта произошло 58 пожаров, что на 33% меньше, чем неделей ранее.

Сообщается, что в результате возгораний один человек погиб, трое получили травмы, еще 24 человека удалось спасти.

Основные причины, по которым возникали пожары — недостатки конструкции и изготовления электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Напомним, что за первые два месяца 2024 года число пожаров в городе увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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