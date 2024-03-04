Новосибирский певец Митя Фомин дошел до финала и проиграл в шоу «Выжить в Самарканде»

Певец из Новосибирска Митя Фомин был в шаге от победы на финале в шоу на ТНТ, но проиграл.

Вчера в эфире телеканала ТНТ состоялся финал шоу «Выжить в Самарканде», до которого дошли четверо участников. Среди финалистов оказался новосибирец Митя Фомин.

Последним испытанием для участников стало разделиться на пары для прохождения задания, однако они несколько раз тянули жребий из-за неуверенности в друг друге, отчего и проиграли.

«Не просто так судьба благоволит кому-то больше, кому-то меньше. Для меня это будет теперь урок. Коней на переправе менять не буду», — отметил Митя Фомин.

Уточняется, что новосибирец достойно прошел такой сложный путь и ни разу не пришел последним в испытаниях.

Напомним, что новосибирский певец Митя Фомин рассказал о буллинге в школе.