Новосибирский воспитатель-певец поучаствовал в шоу с Малаховым

Евгений Суховий из Тогучина стал участником шоу «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1».

Мужчина работает воспитателем в детском саду и руководит хором русской песни «Сибиряночки», в который входят люди самых разных возрастов. Как сообщает Infopro54, заявок на участие в шоу Евгений не подавал — его нашли и пригласили организаторы программы.

Новосибирец рассказал ведущему Андрею Малахову о своем увлечении — сибиряк создает необычных кукол. Несколько игрушек мужчина подарил гостям шоу, одну — приносящую счастье в дом Семиручку — Малахову.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета Козенец из Новосибирска стала участником программы «Поле чудес» на Первом канале. Она привезла с собой шишки и кедровые орешки.