Терапевт Васильева перечислили абсолютные противопоказания к вакцинации

В их числе, по словам специалиста, тяжелые аллергические реакции.

Врач-терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики (CMD) Полина Васильева рассказала в беседе с «Секретом фирмы» о серьезных противопоказаниях к прививкам. Так, по ее словам, к ним относятся тяжелые аллергические реакции, осложнения при введении предыдущей дозы этой же вакцины, а также иммунодефицитные состояния.

Медик также обратила внимание на то, что ОРВИ или кишечная инфекция не являются противопоказанием к вакцинации. Сделать прививку можно сразу после нормализации температуры, объяснила она.

Васильева добавила, что при хронических заболеваниях чащ всего вакцинация не только не противопоказана, а наоборот, даже рекомендована.

Напомним, иммунолог Логина рассказала о проверенном методе, который избавит от пищевой аллергии.