В Новосибирске 5 марта ожидается штормовой ветер

Руководителям организаций поручили очистить крыши от снега.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 5 марта порывы ветра в городе могут достигать 18 метров в секунду.

«Возможны падения слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов, веток, обрывы линий электропередач. Руководителям организаций поручено очистить крыши от снега, оградить опасные участки сигнальными лентами и довести до собственников необходимость очистить от снега козырьки на балконах и крыши», — пишет пресс-служба.

Уточним, что ветер от 18 до 30 метров в секунду является штормовым.

Напомним, что в Новосибирске снегопад продлится до 8 марта.