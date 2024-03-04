В Новосибирске из-за снегопада образовались 8-балльные пробки

Из-за непогоды в Новосибирске образовались пробки.

По данным «Яндекс Карты», в Новосибирске образовались пробки в 8 баллов.

Заторы произошли из-за сильного снегопада. Так, пробки образовались на улице Большевистская, Ипподромская, Кирова и т.д.

Напомним, что в Новосибирске сильный снегопад 4 марта возник из-за циклона, который пришел с северного Урала. Он будет идти всю неделю, но интенсивность осадков ослабнет с 5 марта.

Ранее сообщалось, что 5 марта порывы ветра в городе могут достигать 18 метров в секунду.