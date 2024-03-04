В Новосибирске легковушка сбила заменявшего колесо автомобилиста

Переломы обеих ног получил житель Новосибирска, заменявший на дороге колесо на своем автомобиле.

ДТП произошло на Октябрьском мосту, сообщили спасатели МАСС на своих страничках в социальных сетях. Lada на большой скорости въехала в стоявший автомобиль KIA Sportage, у которого находился менявший колесо мужчина. В итоге владелец иномарки получил перелом обеих ног. Ему на месте была оказана первая помощь, затем пострадавшего доставили в больницу.

Водитель отечественной легковушки тоже получил травму, у него диагностировали перелом лодыжки.

Ранее мы писали, что 3 марта в Новосибирске на пересечении улиц Титова и Пермской произошло массовое ДТП — столкнулись автобус и три легковушки.