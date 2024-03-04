В Новосибирске на Советской улице запретят парковку

На участке улицы Советской в Новосибирске автомобилистам нельзя будет парковаться.

Речь идет об участке, расположенном от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали. Запрещающие дорожные знаки будут установлены в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации города. Причина нововведения в том, что власти решили ввести двустороннее движение вместо одностороннего.

Водителей просят соблюдать ПДД и следить за обновлением информации.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске на семь месяцев ограничат движение по Октябрьскому мосту. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Они начнут действовать с 7 марта.