В Новосибирске показали новый дизайн музея-поезда

Новосибирский метрополитен представил новый дизайн музея-поезда.

Как сообщает телеграм-канал «Новосибирское метро», прошла презентация нового внешнего дизайна музея-поезда «Новониколаевск-Новосибирск».

Уже 14 лет, с 2010 года, поезд представил жителям Новосибирска более 60 экспозиций, которые были посвящены различным событиям жизни города.

«Внешний дизайн музея-поезда «Новониколаевск-Новосибирск» заметно отличается от дизайна других поездов метрополитена. Над ним работали преподаватели и студенты Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Руководитель дизайн-группы проекта – Наталья Гончарова», — гласит пост.

Напомним, что в Новосибирске на Советской улице запретят парковку.