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общество

В Новосибирске волонтеры оперативно нашли пропавшего нездорового парня

Фото: ЛизаАлерт

Пропавшего 20-летнего жителя Новосибирска благодаря неравнодушным людям удалось быстро найти.

Никита Годев из Дзержинского района без вести пропал 4 марта. Ориентировку на его поиски представители поискового штаба «ЛизаАлерт» разместили на своих страничках в социальных сетях сразу же, как поступил сигнал — молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Также был объявлен сбор волонтеров для проведения поисковых работ. Парня нашли, он жив, с ним все хорошо. Активисты поблагодарили всех, кто принимал участие в установлении местонахождения новосибирца.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области в Барабинске пропал 14-летний подросток.

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Галина Чебыкина
Журналист

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