В Новосибирске возбудили дело в отношении матери, которая оставила сына на двое суток

В Новосибирске возбудили дело после того, как мать оставила 8-летнего сына на двое суток.

Напомним, что 1 марта спасатели Новосибирска обеспечили доступ в квартиру, где 8-летний ребенок находился один двое суток. Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска на улице Сиреневая. В квартире ребенок 2015 года рождения находился двое суток. Он звал на помощь.

После этого следователи начали проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска было возбуждено уголовное дело в отношении матери ребенка.

Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.