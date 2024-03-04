В Новосибирске зарегистрирован первый кандидат в мэры

Сегодня, 4 марта, зарегистрирован первый кандидаты в мэры Новосибирска. Им стал участник СВО Александр Трушакин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта. Однако первый кандидат был зарегистрирован только в понедельник, 4 марта.

В мэрии Новосибирска сегодня был замечен Александр Трушакин. Он принёс все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры. Отмечается, что военнослужащий является участником специальной военной операции. Подполковник Вооруженных сил РФ в отставке родился 23 февраля 1961 года.

"Честно говоря, в эти рабочие дни здесь не было видно очереди перед кабинетом на участие в конкурсном отборе. Я не видел здесь никого из тех, кто активно критиковал предыдущего мэра, — подчеркнул член конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Антон Тыртышный.

- Александр Трушакин уже баллотировался кандидатом в мэры Бердска. Он не прошёл конкурсный отбор, и по этой причине конкурсная комиссия его не допустила".

Кстати, в мэры Бердска военный пенсионер также был первым кандидатом. Известно, что в 2019-м он регистрировался и кандидатом в мэры Новосибирска. В 2016-м он баллотировался в Госдуму РФ от партии "Яблоко". Однако и там его кандидатура была снята с выборов.