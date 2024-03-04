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общество

Жители Карьера Мочище в Новосибирске заметили на озере онаниста

Фото: социальные сети

В Новосибирске был замечен подозрительный мужчина.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “МОО Жители Карьер Мочище” жителей поселка Карьер Мочище и Стрижи в Новосибирске предупредили о подозрительным мужчине, который онанировал на проходящих мимо девочек-подростков.

“Мужчина высокого роста худощавый”, — уточнили в группе социальной сети.

Также местные жители сообщили, что сейчас вся информация уже передана в правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске онанист напугал женщину в автобусе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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