В Новосибирске онанист напугал женщину в автобусе

Пассажирка автобуса №39 в Новосибирске пожаловалась на онанирующего на камеру мужчину.

Об этом факте рассказала женщина в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». Она была возмущена поездкой в автобусе.

«Ехала в автобусе №39, села на остановке ГПНТБ, на последнем сиденье сидел мужчина и занимался непристойностями», — рассказала автор публикации.

Женщина говорит, что он "продолжил своё дело" даже после того, как она достала телефон и начала снимать. 10-секундный ролик она так же прикрепила для подтверждения своих слов.

Жительница Новосибирска решила придать эту историю огласке, так как боится за детей, которые тоже могли бы увидеть "такое".

Кстати, в сентябре наблюдается очередной всплеск случав встречи с онанистами в общественных местах. Так, одного извращенца недавно заметили на берегу Обского моря.