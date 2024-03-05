Дети чиркают полы: в новосибирских школах уборщицы страдают из-за Tik-Tok

В школах Новосибирской области ребята поддержали хулиганский тренд — оставляют на полах почти не оттираемые полосы.

«Я это не поддерживаю. Если вы сделали такую полоску, попробуйте просто взять тряпку и отмыть. Посмотрите, что будет, подумайте о той милой женщине, которая убирается в вашей школе и старается наводить чистоту. Это ведь тяжелый физический труд», — написала в своем канале Telegram глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

Дети начали чиркать обувью полы после выхода видео в TikTok, где подросток под песню «Со мной воюет сатана» проводит полоску от обуви на полу.

Ранее в соцсети попало видео, на кадрах которого двое школьников устроили драку на глазах у прохожих в Новосибирске.