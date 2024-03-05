Экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу обвинение потребовало пять лет условно

Обвинение запросило пять лет колонии Денису Ференцу.
По данным источников «Ъ-Сибирь», для экс-главы управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной потребовали пять лет условно.
По предварительным данным, обвиняемые участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой в интересах известного в Новосибирске бизнесмена Олега Ярового, кому женщина задолжала крупную сумму.
Напомним, что пару бизнесменов-новосибирцев осудят за паленые алкоголь и сигареты.