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общество

Экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу обвинение потребовало пять лет условно

Фото: freepik

Обвинение запросило пять лет колонии Денису Ференцу.

По данным источников «Ъ-Сибирь», для экс-главы управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной потребовали пять лет условно.

По предварительным данным, обвиняемые участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой в интересах известного в Новосибирске бизнесмена Олега Ярового, кому женщина задолжала крупную сумму.

Напомним, что пару бизнесменов-новосибирцев осудят за паленые алкоголь и сигареты.

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Валерия Митрохина
Журналист

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