Эксперты объяснили повышение цен на роллы и суши

Изначально рост цен отмечался на конкретные ингредиенты — на нори и авокадо.

В компании по доставке готовой еды «Dostaевский» объяснили подорожание популярного японского блюда. Так, со слов представителей организацией, что прайс на суши и роллы вырос из-за подорожания нори и авокадо из-за неурожая. Об этом сообщают «Известия».

«За прошедший год стоимость водорослей нори уже повысилась на 50%, а мы не можем обойтись без этого необходимого ингредиента японской кухни», — пояснили в компании.

При этом там отметили, что если брать период с января 2023 года, то самые существенные повышения закупочной стоимости произошли в сегменте «куриная разделка». Например, бедро подорожало на 70%, грудка — на 50%, крылья — на 37%. Кроме того, кальмар прибавил в цене 40%, яйца — 30%, а угорь, которого везут из Китая, стал дороже на 28%.

Напомним, эксперты обеспокоены подорожанием дров более чем на 130%.