Еврейское кладбище появится в Новосибирске по просьбе религиозной общины

На кладбище Новосибирска «Заельцовское» создадут еврейское кладбище.

«Участок предназначен для будущего погребения умерших или погибших, принадлежащих к конфессии ортодоксальный иудаизм, с соблюдением соответствующих религиозных обрядов, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации администрации Новосибирска.

С просьбой обустроить кладбище к властям обратилась религиозная организация ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская община «Бейт Менахем». Территорию площадью больше 13 тысяч квадратных метров для погребения выделили в границах квартала 75И «Заельцовского» кладбища.

Ранее мэр Новосибирска, тогда еще Анатолий Локоть, подписал постановление об обустройстве на Гусинобродском кладбище участка площадью 1200 квадратных метров для погребения военнослужащих.