Из-за любви к пению и непристойностям новосибирцу запретили ходить в библиотеку

В Новосибирске сотрудникам библиотеки так надоел один посетитель, что для избавления от него пришлось обратиться в суд.

Центральный районный суд Новосибирска запретил мужчине заходить в библиотеку, так как вести он себя в «храме знаний» не умеет: громко пел песни и высказывал непристойности. Специалисты пытались договориться с сибиряком мирно, но тот продолжал свои номера. Бороться за спокойствие пришлось с помощью закона.

Суд встал на сторону истца, но ответчик попытался обжаловать решение — сделать этого ему не удалось. Теперь библиотека для мужчины закрыта.

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