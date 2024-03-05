Клинический психолог Ширикинова рассказала о правилах полезной медитации

Специалист рекомендует принять удобную позу и закрыть глаза.

Клинический психолог медицинского центра «Медскан» Гиляна Ширикинова рассказала в беседе с «Секретом фирмы» о том, как правильно медитировать. По ее словам, ключевые моменты в такой практике — дыхание и концентрация.

Специалист объяснила, что во время практики нужно буквально «погрузиться в себя» и не реагировать на внешние раздражители. Для это лучше проводить данную практику в одиночестве и в тишине, но при желании можно включить расслабляющую музыку.

Кроме того, важно выбрать удобную позу и попробовать закрыть глаза, чтобы сконцентрировать внимание, добавила эксперт.

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