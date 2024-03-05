Новосибирский психолог объяснила, существует ли весеннее обострение

Психолог из Новосибирска Гаврилова рассказала про сезонное аффективное расстройство.

С приходом весны и тепла специалисты начинают говорить о весеннем обострении. По их словам, в этот период люди становятся эмоционально нестабильными, нервными или депрессивными. Корреспондент Сиб.фм уточнил у новосибирского психолога Алёны Гавриловой, когда именно такое расстройство проявляется у людей.

По её словам, любое межсезонье, характеризующееся изменением погодных условий, температуры, длинны светового дня и так далее, может вызвать ухудшение психологического состояния у людей, имеющих к этому склонность.

«Выделяют, например, сезонное аффективное расстройство — разновидность депрессии», — отметила она.

Данное расстройство возникает эпизодически. Специалисты предполагают, что это вероятно в результате недостатка солнечного света и увеличения выработки мелатонина.

«Такое расстройство у человека возникает преимущественно в осенне-зимний период», — уточняет Гаврилова.

Однако бывает и «весеннее обострение», которого ни в одном классификаторе болезней нет. Это общий термин, когда люди обращаются за помощью с апатией или любыми другими эмоциональными отклонениями именно весной. Причин такого состояние множество — после зимы происходит множество изменений в организме человек.

Например, весной снижается выработка гормона мелатонина, который регулирует сон и циркадные биоритмы. Из-за этого многие начинают страдать бессонницей. За зиму также снижается метаболизм, но весной начинает ускоряться, и если человек физически или психически нездоров, организм может давать сбои.

Также на психологическое здоровье человека влияют и перепады температур, вместе с которой меняется давление, а это сказывается на вегетативную систему.

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