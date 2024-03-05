На ремонт дороги Северного обхода в Новосибирске ищут подрядчика

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт дороги Северного обхода.

На сайте госзакупок появилось объявлении о поиске подрядчика, который сможет отремонтировать участок Северного обхода Новосибирска в Коченевском районе.

В заявке уточнили, что работы планируют провести на участке с 11-го по 22-й километр.

Главной задачей ремонта являются устранение дефектов и восстановление сцепных характеристик дороги.

Работы будут проводиться в два этапа — с 1 мая по 20 июня и до 31 декабря текущего года. Стоимость договора составит 172 763 723 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на капремонт энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 СГК потратит почти 300 млн рублей.