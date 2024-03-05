Новосибирские мужчины продают свои услуги на 8 марта

В честь Международного женского дня мужчины Новосибирска продают свои услуги.

Издательство АиФ-Новосибирск сообщило, что мужчины из Новосибирска в честь Международного женского дня 8 марта решили порадовать женщин и выставили на сайте бесплатных объявлений свои услуги.

Например, один из молодых людей предлагает подарить девушкам предпоследнюю модель айфона, однако за ваши собственные средства, он также может сделать расслабляющий массаж, который обойдется в 15 тысяч рублей. А за 99 тысяч рублей он готов придумать, как сделать женщину знаменитой.

Следующий кандидат готов составить компанию одинокой девушке, при этом в 2 раза дешевле. Также он указал ограничения по возрасту – только старше 18 лет.

Напомним, что в Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30%.