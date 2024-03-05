Реконструкцию Первомайского сквера в Новосибирске завершат до лета

Первомайский сквер в Новосибирске будет сдан в этом, возможно — ко Дню города.

«Сейчас делается фонтан «Мишка», в ближайшее время он будет закончен. Весной будет закончен сам сквер», — рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

В затягивании работ на объекте она обвинила подрядчика, и отметила, что это — первая часть реконструкции центра областной столицы.

«Да, сразу могу сказать, с подрядчиком не повезло. Но, к сожалению, не всегда нам везет», — сказала заммэра.

Напомним, в конце ноября прошлого года, когда главой Новосибирска был еще Анатолий Локоть, говорилось о «заморозке» строительства на время зимы.

Ранее Терешкова рассказала о возвращении скульптуры «Сердце» в Первомайский сквер.