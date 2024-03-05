Росгвардия назвала причины появления БТР в Новосибирске

На Бердском шоссе на днях люди заметили кортеж бронетехники, стало известно, откуда и куда она направлялась.

В региональном управлении Росгвардии сообщили, что военная техника, которую заметили пользователи соцсетей, ехала в Искитим. БТР Новосибирского военного института Росгвардии направлялась в учебный центр для организации и проведения занятий.

Напомним, колонну из пяти БТР сняли очевидцы 2 марта, видео было опубликовано в Telegram-канале «Моя Первомайка». В комментариях к посту подписчики сразу предположили, что они едут на учения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске на площадке бесплатных объявлений выставили на продажу БТР-80.