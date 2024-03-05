Россиянки признались, какого подарка с нетерпением ждут 8 марта

Почти половина опрошенных признались, что хотят получить цветы.

Исследователи Ozon провели опрос среди россиянок и узнали, чего больше всего они хотят на 8 марта. Так, согласно результатам исследования, девушки хотят получить в подарок цветы (44%), так как они создают весеннее настроение. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, стало известно, как именно дамы хотят провести свой праздник. Так, более половины опрошенных женщин (53%) хотели бы сделать приятное своим близким. Еще 43% — насладиться вниманием партнера, семьи, друзей или коллег.

При этом каждая четвертая из числа респондентов (26%) хотела бы посвятить день 8 Марта заботе о себе, а каждая пятая (18%) — красиво одеться и сделать укладку в салоне. При этом почти половина опрошенных (46%) также отметили, что в этот день хотели бы просто отдохнуть.

Напомним, аналитики выяснили, что больше половины россиян активно занимаются спортом.