В Искитимском районе женщина порезала собутыльника

На улице Больничной в поселке Листвянский алкозастолье едва не закончилось трагедией — женщина чуть не убила друга.

32-летнего мужчину с ножевым ранением привезли в больницу, информацию о пациенте с криминальными ранами передали в полицию. Силовики быстро нашли подозреваемую, ею оказалась 39-летняя уже судимая ранее дама.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, потерпевший выпивал с подругой. В процессе пира возник конфликт, тогда женщина с криминальным прошлым схватилась за нож и напала на оппонента.

В отношении фигурантки этой истории возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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